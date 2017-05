Jordan Peele woli Lovecrafta od "Akiry"

W marcu informowaliśmy o tym, że po sukcesiereżyserem tego filmu zainteresował się Warner Bros. Studio zaproponowało Jordanowi Peele'owi . Wszystko jednak wskazuje na to, że reżyser nie skorzysta z okazji.W wywiadzie udzielonym portalowi Blumhouse Peele stwierdził, że uwielbia animowanegoi że mógłby stanąć za kamerą aktorskiej wersji, gdyby scenariusz był odpowiedni. Zaraz jednak dodał, że prawdziwym problemem dla niego jest to, żebazuje na już istniejącym materiale, a on zainteresowany jest oryginalnymi historiami.Takie podejście najwyraźniej dotyczy jedynie reżyserskich projektów. Peele nie ma bowiem problemów z ekranizacjami, jeśli jest ich producentem. Właśnie łączy siły z J.J. Abramsem , by wyprodukować serial pod tytułem. Projekt pomyślany jest jako antologia, która zaprezentuje afroametykańskie wersje klasycznych wątków z horrorów.będzie ekranizacją powieści Matta Ruffa, której bohaterem jest 25-letni Atticus Black. Kiedy bez śladu znika jego ojciec, Atticus, jego wuj George i przyjaciółka Letitia rozpoczynają wyprawę przez amerykańskie stany lat 50. ubiegłego wieku, w których funkcjonują Prawa Jima Crowa (ograniczały one prawa obywatelskie byłych niewolników i zostały wprowadzone po wojnie secesyjnej). Trójka bohaterów musi zmagać się nie tylko z rasizmem białych ale również z mrocznymi siłami zrodzone z taniego wydania prozy Lovecrafta.