Josh Gad jako Pingwin? Runda 2

Nothing to see here... pic.twitter.com/3wIc1Fj4Wr — Josh Gad (@joshgad) June 2, 2017





Josh Gad znów podnosi ciśnienie fanom DC Comics. A wszystko przez zdjęcie, które wrzucił na Twittera. Oto ono:Widzimy na nim Gada w siedzibie DC Comics trzymającego w rękach komiks, na którego okładce jest dość charakterystyczny złoczyńca. To oczywiście Pingwin. I w ten sposób odżyły spekulacje na temat możliwości zagrania postaci przez Gada Przypomnijmy, że spekulacje te wywołał sam Gad , który na początku maja wykorzystał Twittera, by wrzucić tam zdjęcie komiksowego Pingwina. Wtedy pozostawił je bez komentarza, a w późniejszych wywiadach zachowywał się jak niewiniątko, które nie wie, skąd wzięły się plotki o jego udziale wjako ikoniczny czarny charakter.Pingwin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców DC Comics. Jego twórcami są Bill Finger i Bob Kane. Po raz pierwszy fani komiksów mieli okazję go zobaczyć na kartach "Detective Comics" w grudniu 1941 roku. Penguin jest jednym z ważniejszych wrogów Batmana i przestępców w Gotham City. Jest gangsterem i złodziejem. Z powodu niskiego wzrostu, wielkiego nosa i sporej tuszy przypomina trochę pingwina. Jego znakami rozpoznawczymi są cylinder, parasol w którym ukrywa swoje bronie (karabin, nóż sprężynowy, gaz etc.) i umiłowanie do ptaków. Podobnie jak Bruce Wayne jest bardzo bogaty, ale w przeciwieństwie do niego jest prostacki, samolubny i arogancki. Jest niewątpliwym szaleńcem, co jednak nie zakłóca jego zdolności logicznego myślenia. Główną przyczyną szaleństwa była nadopiekuńczość rodziców (m.in. kazali mu wciąż nosić parasol w obawie przed zapaleniem płuc), a także odrzucenie przez rówieśników. [źródło: Wikipedia]