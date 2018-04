Już dziś premiera DVD filmu "Twój Vincent"

to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska wyreżyserowana przez Dorotę Kobielę Film, który jest biografią Vincenta van Gogha, przywołuje na ekran jego malarstwo, a jednocześnie opowiada o życiu artysty, pełnym pasji, ale też dramatów, oraz o jego tajemniczej śmierci. Każda z 65 000 klatek została ręcznie namalowana na podobraziach malarskich w technice olejnej. W projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy przyjechali do studiów filmowych w Polsce i w Grecji, aby zrealizować to niezwykłe zadanie.Wokół żadnego innego artysty nie narosło tyle mitów i legend, co wokół van Gogha. Bywa określany jako męczennik, lubieżny satyr, szaleniec, geniusz lub próżniak. Jednak jego prawdziwa natura wyłania się z licznych listów, różnie w różnym czasie interpretowanych. Malarz wydawał się mieć tego świadomość, bo w jednym z ostatnich listów napisał: "Mogą za nas mówić jedynie nasze obrazy".Twórcy filmu pozwolili sztuce opowiedzieć prawdziwą historię Vincenta van Gogha.został nakręcony najpierw jako typowy film aktorski, a następnie każda klatka została ręcznie przemalowana. Efekt końcowy to połączenie gry aktorskiej i kunsztu malarskiego animatorów, którzy wszystkie postacie odtworzyli za pomocą farby olejnej.Film został wielokrotnie doceniony i nagrodzony na wielu festiwalach filmowych. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:Europejska Nagroda Filmowa - Najlepszy film animowanyMiędzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych // Annecy - Nagroda publicznościMiędzynarodowy Festiwal Filmowy // Szanghaj - Nagroda dla najlepszego filmu animowanegoZłoty Glob - Nominacja w kategorii: Najlepszy film animowanyBAFTA - Nominacja w kategorii: Najlepszy film animowanyOSCAR - Nominacja w kategorii: Najlepszy pełnometrażowy film animowanyORŁY - Nagrody w kategorii: Najlepsza scenografia oraz Najlepszy montażBestseller Empiku - Nagroda w kategorii: Film polski - wydarzenie roku 2018Dane techniczne:język: angielski, polskinapisy: angielskie, polskieczas trwania: 90 minformat: 16:9rok produkcji: 2017materiały dodatkowe: wywiad z reżyserką, making of