Już dziś premiera serialu "Seal Team" w AXN

To oni schwytali najbardziej niebezpiecznego terrorystę świata - Osamę bin Ladena. To ich w czasie wojny w Wietnamie, żołnierze Vietcongu nazywali z przerażeniem diabłami z zielonymi twarzami. To oni przechodzą przez "Piekielny tydzień" - najbardziej morderczy trening wojskowy świata. Foki - United States Navy Sea, Air and Land (SEAL) - są wysyłane na najbardziej niebezpieczne misje, które często okazują się śmiertelne. Serial, z gwiazdą serialu Davidem Boreanazem w roli głównej, opowiada o akcjach tej elitarnej jednostki komandosów i ich codziennym życiu.O misjach sił specjalnych, mówił w jednym z wywiadów gen. Roman Polko, były dowódca polskiej Jednostki Wojskowej GROM, który szkolił się w 75. Pułku Rangersów Armii Stanów Zjednoczonych. Wspominał, że podczas wojny w Iraku, kiedy jednostka GROM razem z Fokami została wysłana z misją odbicia ważnego ze względów strategicznych portu Umm Kasr, polscy żołnierze oddawali swojemu dowódcy spisane dla rodzin testamenty. Żaden z nich nie wiedział, czy przeżyje tę misję.W serialupoznamy losy członków elitarnego oddziału sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej. Członkowie grupy Seal biorą udział w misjach w różnych zakątkach świata. Życie pod wojskowym rygorem i wyjazdy na śmiertelnie niebezpieczne akcje mają ogromny wpływ na ich życie rodzinne i psychikę. Bohaterowie serialu, tak jak wszyscy członkowie amerykańskich sił specjalnych, musieli przejść serię wymagających szkoleń. Trening żołnierzy SEAL zaczyna się od "Piekielnego tygodnia". To niemal sześć dni bez snu, podczas których rekruci pływają, biegają, wiosłują, przenoszą ciężary. Do codzienności należą też nieustanne przysiady, pompki, czołganie przez błoto i stanie przez wiele godzin po pas w lodowatej wodzie. Często dochodzi u nich do hipotermii czy halucynacji. Żołnierze są tak zmęczeni, że zasypiają nad jedzeniem i podczas pływania łodziami. "Piekielny tydzień" ma sprawdzić fizyczną i psychiczną wytrzymałość, tolerancję na ból i zimno, umiejętność pracy w zespole, zdolność wykonania zadań w stresie i przy ekstremalnym zmęczeniu.Podczas treningu instruktorzy wywierają na żołnierzy nieustanną presję. Rekruci zachęcani są do odejścia, do poddania się. Wystarczy uderzyć w dzwon zawieszony na baraku instruktorów, żeby zakończyć trening. W nagrodę za poddanie się, oferowana jest gorąca kawa i pączek. Jednak wszyscy wiedzą, że ten kto rezygnuje, nie zasługuje na szacunek. "Piekielny tydzień" przechodzi niecałe 10 proc. uczestników, a to dopiero wstęp do kosztownego, długiego treningu, który przygotowuje do bycia członkiem elitarnej jednostki. Każdego z rekrutów czekają jeszcze 2 lata morderczych przygotowań. Dopiero po ich zakończeniu mogą dołączyć do elitarnych oddziałów, które liczą około 2000 żołnierzy.zobaczymy misje oddziału w różnych zakątkach świata m.in. w Liberii, Europie czy w Afganistanie. Będziemy śledzili podkomendnych Hayesa w pełnych terrorystów podziemnych tunelach, podczas odbijania zakładników i przejmowania porwanych statków. Twórcy serialu zadbali o to, by w każdym odcinku bardzo drobiazgowo odtworzyć realne sceny walki, uzbrojenie, zachowanie komandosów, a także sposoby postępowania terrorystów.W jednym z wywiadów David Boreanaz , wcialający się w dowódcę oddziału Jasona Hayesa, zdradził, że twórcombardzo zależało na tym, aby w pełni pokazać specyfikę pracy jednostek specjalnych. Kiedy powstawały zdjęcia w bazie wojskowej, ekipa serialu musiała dopasować się do rytmu życia żołnierzy, by dzięki temu lepiej zrozumieć ich położenie. Z kolei David Boreanaz przeszedł podstawowe szkolenie taktyczne, dzięki czemu mógł lepiej wczuć się w graną przez siebie postać. Dobre przygotowanie ekipy filmowej do przedstawienia życia żołnierzy sił specjalnych widzowie na pewno zobaczą na ekranie.Premiera serialuw środę 11 kwietnia o godz. 22:00. Kolejne odcinki w środy o 22:00 w AXN.