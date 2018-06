Już niedługo dowiemy się, kto zagra Geralta w "Wiedźminie"!

Showrunnerka przygotowywanego dla Netfliksa Lauren Schmidt Hissrich , zapowiedziała, że już niedługo dowiemy się, kto zagra Geralta i Yennefer. W tej chwili pod uwagę branych jest kilkoro aktorów, ale ich nazwiska trzymane są w tajemnicy. Hissrich ujawniła jedynie, że obsada będzie międzynarodowa.Co więcej, wkrótce do internetu mają trafić fragmenty z przesłuchań, podczas których kandydaci odgrywają swoje role. Materiał nie będzie jednak zdradzał nic na temat fabuły, ponieważ castingowe scenki nie pochodzą ze scenariusza – jedynie oddają klimat serii. A ten, jak zapowiedziano już wcześniej, ma być równie mroczny co w grach. Potwierdza to sam Tomasz Bagiński , który pełni funkcję reżysera.Pierwszy sezon ma liczyć 8 odcinków. Premiera na Netfliksie zaplanowana jest na 2020 rok.A Wy macie swoich faworytów do ról Geralta i Yennefer?