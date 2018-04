Już prawie 18 milionów graczy bawi się Switchem

Niebieski - PlayStation 4 ||| Czerwony - Nintendo Switch

Nintendo opublikowało dzisiaj swoje wyniki finansowe za zakończony 31 marca 2018 rok fiskalny. Najważniejsza informacja na którą wszyscy czekali to oczywiście sprzedaż Switcha, hybrydowej konsoli. Według podanych przez Nintendo informacji ich nowym sprzętem bawi się jużgraczy na całym świecie. Poprzedni raport z 31 grudnia 2017 mówił osprzedanych egzemplarzy, tak więc przez trzy pierwsze miesiące tego roku, kiedy na Switchu nie pojawił się praktycznie żaden duży, nowy tytuł na wyłączność firmie udało się sprzedaćsztuk konsol, co jest całkiem niezłym wynikiem.Wraz ze zaktualizowanymi informacjami na temat sprzedaży Switcha poznaliśmy też wyniki jakie wyrobiły największe tytuły na tę konsolę. Listę wydanych przez Nintendo gier, które przekroczyły już milion sprzedanych egzemplarzy znajdziecie poniżej:- 10,41 mln- 9,22 mln- 8,48 mln- 6.02 mln- 2,29 mln- 1,85 mln- 1.31 mln- 1,26 mln- 1,16 mlnWiemy, że już na koniec poprzedniego kwartału (10 miesięcy od premiery) Switchowi udało się pobić całościową sprzedaż Wii U, ale zastanawialiście jak wypada w porównaniu z PlayStation 4? Zestawiliśmy ze sobą dane z pierwszych trzynastu miesięcy od premiery obydwu konsol i wyszedł nam z tego poniższy wykres. Gwoli przypomnienia: ostatnie podane przez Sony wyniki mówią osprzedanych od premiery do 31 grudnia 2017.