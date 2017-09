Juliette Binoche dołącza do Roberta Pattinsona i Agaty Buzek w "High Life"

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Jeszcze na początku tego roku pisaliśmy, że Claire Denis postanowiła odłożyć na bok przygotowywany od kilku lat film Robertem Pattinsonem , by zająć się reżyserowaniem, którego gwiazdami są m.in. Juliette Binoche Gérard Depardieu . Reżyserkaz 1988 roku, wciąż jednak pracuje nad projektem. Właśnie zaangażowała do niego Binoche Fabuła opowie o skazańcach, którzy dostają propozycję skrócenia wyroku w zamian za udział w niebezpiecznej misji mającej na celu eksplorację czarnej dziury. Dla Denis to będzie pierwszy angielskojęzyczny film. Scenariusz powstaje we współpracy z pisarką Zadie Smith i jej mężem Nickiem Lairdem.W obsadzie są też Lars Eidinger