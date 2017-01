Juliette Binoche i Gérard Depardieu gwiazdami "Dyskursu miłosnego"

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Mamy złą wiadomość dla tych z Was, którzy czekają na Robertem Pattinsonem w roli głównej. Reżyserka tego filmu – Claire Denis – na razie odłożyła go na bok. Zamiast tego jeszcze w tym miesiącu wejdzie na planGwiazdami obrazu będą Juliette Binoche ) i Gérard Depardieu ). W obsadzie znalazł się również Xavier Beauvois ). Zdjęcia potrwają siedem tygodni. Zaś premiera planowana jest jeszcze na ten rok.Podstawę scenariuszastanowić będzie przełomowa książka semiotyka, czołowego przedstawiciela francuskiego strukturalizmu, Rolanda Barthesa pod tytułem "Fragmenty dyskursu miłosnego". Książka stanowi pomnik zmagania się naszej mowy z doświadczeniem miłości i odwrotnie. "Dyskurs miłosny" komponuje się mozolnie z fragmentów oświetlających doznania, by się rychło rozłożyć, rozpaść przy pierwszym nieopatrznym ruchu języka. Nie pozwala na budowę spójnej opowieści lub rozprawy, co unaocznia nam zarazem kruchą naturę wszelkiego ludzkiego dyskursu.