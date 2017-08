Justin Theroux w szpitalu psychiatrycznym z Emmą Stone

Getty Images © Mike Coppola

) zagra w nowym serialu Cary'ego Fukunagi . W obsadzie są już Emma Stone Będzie to serial komediowy składający się z dziesięciu półgodzinnych odcinków. Fukunaga ma wyreżyserować je wszystkie. Całość jest remakiem norweskiego serialuOryginał opowiadał o Espenie, który jest duszą towarzystwa, wszyscy go uwielbiają, a każdy jego dzień to jedna wielka impreza. To życie zbyt piękne, by było prawdziwe... i rzeczywiście tak jest. Espen bowiem ucieka w świat wyobraźni przed ponurą prawdą, że jest jednym z pacjentów szpitala psychiatrycznego. Hill zagrają pacjentów szpitala psychiatrycznego, a Theroux wcieli się w niejakiego Jamesa Mantleraya, szalonego lekarza z problemem alkoholowym.Projekt powstaje dla Netfliksa.