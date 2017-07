Kłopotliwe dokrętki "Ligi Sprawiedliwości". Superman z wąsem?

3 2 1



Wygląda na to, że dokrętki do, którymi zarządza zastępujący Zacka Snydera Joss Whedon , są dużo bardziej rozbudowane, niż sugerowało początkowo studio Warner Bros.Wytwórnia wydała 25 milionów dolarów na dodatkowe dwumiesięczne zdjęcia w Londynie i Los Angeles. Dokrętki nie są niczym nadzwyczajnym w Hollywood, ale zazwyczaj kosztują około 6-10 milionów i trwają około dwóch tygodni.to jednak szczególny przypadek. Fakt, że w filmie gra szereg wziętych hollywoodzkich aktorów z napiętymi grafikami, stworzył szereg logistycznych problemów. Ben Affleck (Batman) i Gal Gadot (Wonder Woman) chwilowo nie mają innych zajęć, więc ponowne ściągnięcie ich na plan nie było aż takim problemem. Więcej problemów sprawili Ezra Miller (Flash) i Henry Cavill (Superman). Miller kręci właśnie drugą część widowiska. Ale skoro film jest również produkcją Warner Bros., zsynchronizowanie harmonogramów nie jest dla Millera tak trudne, jak w przypadku Cavilla . Aktor pracuje równocześnie na planie. Dokrętki wymusiły więc na nim "skakanie" między planami. Co więcej, do roli w widowisku z Tomem Cruise'em Cavill zapuścił wąsy, których nie może zgolić. Oznacza to, że Superman pojawi się na planie z zarostem, który następnie trzeba będzie usunąć w postprodukcji. Czyżby cyfrowe golenie tak podbiło budżet zdjęć?Pozostaje jeszcze kwestia autorstwa filmu. Whedon pracuje nad projektem od miesięcy, ale podobno jego nazwisko nie trafi do stopki reżyserskiej. Prawdopodobnie będzie figurował w napisach jako producent albo współscenarzysta. To sytuacja podobna do tej, jaka miała miejsce w przypadku Tony Gilroy , który nadzorował realizację dokrętek, został tam podpisany jako scenarzysta.Oficjalnie widowiskowe sceny nakręcone przez Snydera spełniają wymogi producentów, a Whedon pracuje jedynie nad "tkanką łączną" - czyli prawdopodobnie nad swoją specjalnością, scenami dialogowymi. Podczas tegorocznego Comic-Cony gwiazdy filmu uspokajały jednak zaniepokojonych zamieszaniem fanów., zarzekał się Ray Fisher , odtwórca roli Cyborga.