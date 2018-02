KINO CIESZY(n), czyli o 20. edycji Kina na Granicy

Ponad 100 filmów, w tym nowości polskiej, czeskiej i słowackiej kinematografii, to majówkowe plany każdego, kto przyjedzie na 20. urodziny Kina na Granicy! Obecność w Cieszynie potwierdzili bohaterowie retrospektyw – Danuta Stenka Ivan Trojan . W klubie festiwalowym zagra m.in. Pogodno oraz Tymon Tymański & MO. W programie również wystawy i debaty. Co wybrać? Uczestników czekają trudne decyzje!– Jak urodziny, to zabawa i "Świętowanie!" – mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy Kina na Granicy. – Będziemy spoglądać w niebo i czekać na spadające gwiazdy, by móc pomyśleć życzenie. Zupełnie tak samo, jak podczas zdmuchiwania świeczek na urodzinowym torcie. Taka będzie 20. edycja festiwalu i taka jest tegoroczna grafika autorstwa Iwony Cichy. Wesela i stypy, prywatki i jubileusze – każda okazja jest dobra do zabawy. My proponujemy najlepszą balangę filmową, bo Kino na Granicy nie ma żadnych granic – zabawa do upadłego.Oprócz retrospektyw, w cyklach tematycznych zostaną pokazane kultowe filmy "Niespokojnego kina 1968 roku" z jednej strony, a nawiązujące do urodzinowego "Świętowania!" z drugiej. Trio uzupełnia blok "Kino/Teatr". Na ekranach zobaczymy m.in. Agnieszki Holland czyZnakomitych gości można się również spodziewać podczas trzech debat skoncentrowanych wokół tematu 50. rocznicy wydarzeń polskiego marca 68 oraz czechosłowackiej wiosny i tragicznego sierpnia 68. Tematy spotkań to: "Czy literatura czeska i słowacka lat 60. są wciąż żywe?", Kino pod specjalnym nadzorem" oraz Mieli być artystami w likwidacji". Wśród rozmówców będą m.in. Janusz Zaorski , pisarz i rabin czeski Karol Sidon, Joanna Goszczyńska czy Andrzej S. Jagodziński.– Ta bolesna historia wciąż żyje w pamięci wielu z nas – mówi Jolanta Dygoś, dyrektor festiwalu. – Chcemy o tych wydarzeniach z przeszłości przypominać i rozmawiać.W przerwach między projekcjami i debatami będzie można obejrzeć ok. 40 obrazów namalowanych na potrzeby nominowanego do Oskara filmu. A to i tak dopiero początek cieszyńskiej listy atrakcjiJubileuszowa edycja Kina na Granicy potrwa aż siedem dni – od 27 kwietnia do 3 maja. Obecnie trwa przedsprzedaż karnetów. Do 31 marca siedmiodniowa wejściówka kosztuje 160 zł. Do zakupów w przedsprzedaży dołączany jest pakiet startowy – katalog, koszulka i torba. Karnety można kupić na stronie internetowej www.kinonagranicy.pl