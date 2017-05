Karl Urban w serialu "Judge Dredd: Mega City One"?

Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że będzie nowa ekranizacji komiksu "2000 AD". Wydawało się więc, że oznacza to koniec marzeń Karla Urbana , gwiazdy, o powrocie do roli. A jednak cień szansy wciąż jest.O możliwość zaangażowania Urbana dozostał ostatnio spytany producent serialu Brian Jenkins. Stwierdził on, że na chwilę obecną niczego nie można wykluczyć. Zarówno on, jak i reszta ekipy bardzo chciałaby w jakiejś formie wykorzystać Urbana . Nie wie jednak, czy to się uda. Być może aktor będzie niedostępny w związku z innymi zobowiązaniami albo też nie będzie zainteresowany ewentualną ofertą.Akcjazostanie umieszczona w XXII wieku. Bohaterami serialu będzie grupa Sędziów – policjantów, prokuratorów, sędziów i wykonawców wyroków w jednym. Ich zadaniem jest stanie na straży prawa megapolis, w które przekształciły się miasta wschodniego wybrzeża dawnych Stanów Zjednoczonych.