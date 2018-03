Kate Bosworth z błogosławieństwem siostry Sharon Tate

Getty Images © Dia Dipasupil



W Hollywood trwa moda na kręcenie filmów opowiadających o zamordowanej przez "Rodzinę" Charlesa Mansona Sharon Tate . Jednak tylko jeden z nich zyskał poparcie bliskich aktorki. Siostra Tate, Debra Tate, właśnie publicznie wsparła obraz przygotowywany przez Michaela Polisha , którego gwiazdą jest jego żona Kate Bosworth , zatytułowany po prostu(wcześniej znanym jako "Sharon Tate And The Manson Murders").Co więcej, została producentką obrazu. Zaś sam reżyser zadeklarował chęć współpracy z członkami rodziny Tate'ów tak, by jego opowieść była jak najbliższa prawdzie, a w każdym razie tej jej formie, której hołdują bliscy zamordowanej aktorki.Pozostałe dwa projekty, które opowiadają o Sharon Tate i jej morderstwie, to: Quentina Tarantino (gdzie aktorkę może zagrać Margot Robbie ) i(z Hilary Duff w roli głównej).Oba te projekty Debra Tate ostro skrytykowała nazywając je tanią prowokacją i próbą czerpania zysku z tragedii, której 50. rocznica przypadać będzie w przyszłym roku.