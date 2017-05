Kellan Lutz przekona się, że "Speed Kills"

Getty Images © Matthew Eisman



) dołączył do Johna Travolty w filmie. Za kamerą stanie John Luessenhop ), a scenariusz napisał David Aaron Cohen Będzie to opowieść o Donaldzie Aronowie, słynnym multimilionerze, konstruktorze łodzi motorowych i przedsiębiorcy, który sprzedawał swoje motorówki prezydentom, gwiazdom filmowym, biznesmenom, a nawet szachowi Iranu. W rozkwicie kariery robił interesy zarówno z rządem USA, jak i z kartelami narkotykowymi, co doprowadziło do jego tajemniczego morderstwa. W 1987 roku znaleziono go martwego w jego samochodzie w Miami. Lutz zagra biznesowego rywala Aronowa, który zajmował się również przemytem narkotyków i miał powiązania z mafią. W obsadzie są również: Katheryn Winnick jako druga żona Aronowa, Matthew Modine jako George H.W. Bush – jeden z najbliższych przyjaciół bohatera, James Remar jako gangster Meyer Lansky oraz Amaury Nolasco jako agent DEA.