Studio Universal Pictures kupiło projekt komediiautorstwa Aeyshy Carr . Gwiazdą filmu będzie Kevin Hart Carr napisze teraz scenariusz dla wytwórni. To opowieść o zabójcy, którego zlecenie nie idzie po myśli, kiedy okazuje się, że jego cel nie jest tym, kogo oczekiwał.Producentami filmu będą Hart i jego firma Hartbeat Productions oraz Will Packer i Will Packer Productions.