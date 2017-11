Kevin Spacey stracił "Wszystkie pieniądze świata"

Zaledwie półtora miesiąca przed premierą Ridley Scott oraz wytwórnia Sony podjęli decyzję o usunięciu Kevina Spaceya z filmuSceny z udziałem aktora mają zostać nakręcone od nowa. Spaceya zastąpi w nich Christopher Plummer ).Decydując się na recasting, twórcy nie kierowali się raczej artystycznymi pobudkami. Przypomnijmy: od kilkunastu dni kolejne osoby oskarżają Spaceya o molestowanie seksualne. Z tego powodu serwis streamingowy Netflix podjął decyzję o zwolnieniu dwukrotnego laureata Oscara ze swojej flagowej produkcjiWe Spacey zagrał miliardera Jean Paula Getty'ego. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i żąda wielomilionowego okupu, Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. Zrozpaczona matka porwanego – Gail robi wszystko, by skłonić teścia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a porywacze zaczynają tracić cierpliwość. Życie chłopca wisi na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się jeszcze zapobiec tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy mężczyzna twierdząc, że jest wysłannikiem Jean Paula Gettyego, specjalizującym się w sprawach "nie do rozwiązania".Polską premierę filmu zaplanowano na 5 stycznia.