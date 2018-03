Key i Peele w nowym filmie twórcy "Koraliny"

Getty Images © Paras Griffin

Chociaż Jordan Peele zapowiadał, że propozycja udziału w filmieprzekonała go do przejścia na aktorską emeryturę, to jednak udzieli on głosu kolejnej animowanej postaci. Wraz ze swoim częstym współpracownikiem Keeganem-Michaelem Keyem wystąpi w zrealizowanym techniką animacji poklatkowej filmieTo nowy projekt Henry'ego Selicka , reżysera takich tytułów, jak m.in.oraz Selick jest autorem pomysłu na film i napisze scenariusz we współpracy z Peele'em Selick napiszą również opartą na scenariuszu książkę, która zostanie wydana przy okazji premiery. Za projekty postaci odpowie argentyński artysta Pablo Lobato Film powstanie dla platformy Netflix, która zadba o budżet i dystrybucję.