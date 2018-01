Kiedy dokładnie powróci "Gra o tron"?

3 2 1



Największy przebój HBO powoli dobiega końca. Do nakręcenia pozostał już tylko jeden sezon. Jest to przedsięwzięcie tak ambitne, że postanowiono przedłużyć prace, a co za tym idzie przenieść na później premierę. Kiedy więc możemy spodziewać się powrotu do rozdartego konfliktami świata Westeros?Na to pytanie oficjalnie nie ma jeszcze odpowiedzi. Jednak Maisie Williams wydaje się już ją znać. Aktorka rozpoczęła wywiady w ramach promocji animacji. Dla dziennikarzy gazety "Metro" była to więc okazja o zadanie pytania na temat. Zdaniem Williams zdjęcia do ostatniego sezonu potrwają do grudnia. Zaś pierwszy odcinek zobaczymy w kwietniu 2019 roku.Reżyserami odcinków ostatniego sezonu będą: twórcy serialu David Benioff Miguel Sapochnik (zdobywca Emmy za odcinek "Battle of the Bastards") i David Nutter (zdobywca Emmy za odcinek "Mother's Mercy").Twórcy planują również nakręcenie kilku różnych zakończeń. W ten sposób chcą obronić się przed przeciekami, by ostateczny finał serialu był zaskoczeniem dla fanów.