Kiedy nadjedzie "Baby Driver 2"?

Wygląda na to, że doczekamy się sequela kryminalnej komedii Edgara Wrighta . Już po premierze filmu reżyser nie wykluczał kontynuacji. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział natomiast, że bardzo wczesne prace pre-produkcyjne już trwają."W chwili, gdy rozmawiamy, umowa jest spisywana. Nie wiem, jaką rolę przyjdzie mi odegrać w całym przedsięwzięciu, ale myślę, że przynajmniej napiszę drugą część. Mam teraz mnóstwo pomysłów, nie jestem pewien, czy to będzie mój kolejny projekt, czy dopiero następny. Jedno jest pewne - chcę szybko wrócić za kamerę, nie mogę sobie pozwolić na kolejną czteroletnią przerwę, to muszą być maksimum dwa lata" - zapowiedział Wright Przypomnijmy, żeokazał się sporym sukcesem kasowym - przy 34-milionowym budżecie zarobił na całym świecie ponad 226 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że planowany jest sequel. Niepokoi jedynie fakt, że być może ktoś inny stanie za kamerą i - co również wynika ze słów twórcy - możemy sobie trochę na kontynuację poczekać.Podobał Wam się? Czy sequel to w przypadku tego filmu dobry pomysł?