Kiedy zdjęcia do "Legionu samobójców 2"?

W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Joel Kinnaman ujawnił, że zdjęcia domogą powstać w przyszłym roku.Aktualnie trwają prace nad scenariuszem filmu. Aktor zapewnił, że jeśli tylko producenci zaproponują mu powrót przed kamerę w roli Ricka Flagga, z pewnością skorzysta z ich oferty.Pierwszytrafił do kin w sierpniu ubiegłego roku. Choć recenzenci nie zostawili na nim suchej nitki (tylko 25% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), wpływy ze światowego box office'u były imponujące. Widowisko zarobiło 745 milionów dolarów przy budżecie w wysokości 175 milionów dolarów.Tytułowy oddział to drużyna składająca się z uwięzionych złoczyńców, którym oferuje się łaskę w zamian za wykonanie misji zbyt niebezpiecznych nawet dla superbohaterów. Po raz pierwszy legion pojawił się na kartach komiksów w 1959 roku.Aktualnie trwają poszukiwania reżysera sequela. Twórca jedynki David Ayer postanowił nakręcić inny film z uniwersum DC Comics - Margot Robbie w roli głównej. Swego czasu mówiło się, że mógłby go zastąpić Mel Gibson Data premiery kontynuacji nie została na razie ujawniona.