Kim naprawdę są rodzice Rey?

UWAGA: SPIOLERY!

Reżyser filmu, Rian Johnson zdradził w wywiadzie z Huffington Post, że sprawa jest wciąż otwarta i że dziewiąta część sagi może namieszać trochę w naszych głowach. Przypomnijmy, że w jednej ze scen ostatniego filmu, tuż po starciu z pretorianami Snoke'a, Kylo Ren zdradza bohaterce tajemnicę jej pochodzenia - a właściwie objawia, że żadnej tajemnicy nie ma, a dziewczyna jest córką złomiarzy-degeneratów, którzy sprzedali ją na Jakku za pieniądze na alkohol."Najłatwiej byłoby wyłożyć kawę na ławę. Powiedzieć coś w stylu:. Ale przecież najtrudniejsze dla Rey były słowa, które usłyszała:. Oczywiście, Kylo może używać ich, by podkopać grunt pod nogami Rey. Wszystko jest możliwe, nie piszę ostatniego filmu, więc nie wiem, jak to wszystko się potoczy".Jako, że już od czasu premierykwitną kolejne teorie, wypowiedź reżysera na pewno doleje oliwy do ognia. Córka Luke'a Skywalkera? Wnuczka Obi-Wana Kenobiego? Daleka potomkini Imperatora Palpatine'a? Nowa inkarnacja Jar-Jar Binksa? A może jednak Kylo Ren miał rację i nie ma co szukać drugiego dna? Jak myślicie?