Kina IMAX zmniejszają liczbę seansów w 3D?

Czyżby zapoczątkowany przezszał na filmy 3D powoli przemijał? Od czasu premiery widowiska Jamesa Camerona zaledwie kilka filmów zrobiło prawdziwy użytek z możliwości nowego formatu (). I wygląda na to, że widzom znudziła się technologiczna nowinka oraz zalew filmów na siłę konwertowanych do 3D.Prezes firmy IMAX, Richard Gelfond, zapowiada, że w USA sieć kin będzie emitować więcej cyfrowych wersji 2D hollywoodzkich filmów. Powodem takiej decyzji jest "wyraźna preferencja" amerykańskich widzów, którzy częściej wybierają filmy w 2D.Chwilowo imaksowym hitem jest Christophera Nolana - ale to film nakręcony tylko w wersji dwuwymiarowej. Co ciekawsze, kiedy w październiku do IMAXA trafi, film będzie wyświetlany tylko w wersji 2D.Firma zamierza też skupić się na wyświetlaniu produkcji nakręconych przy wykorzystaniu jej technologii. Filmy, które zostały jedynie przekonwertowane do imaksowego formatu w postprodukcji, będą wyświetlane w kinach sieci zaledwie w premierowym tygodniu. Wszystko po to, by zrobić więcej miejsca na dłuższą emisję filmów nakręconych kamerami IMAX - filmów w rodzajuczy nadchodzącegoPo której stronie starcia 2D kontra 3D jesteście?