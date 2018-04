Kino Cieszy(n): Kalendarz filmowych urodzin 20. Kina na Granicy

3 2 1



Po kilku latach przerwy nad Olzę powrócą projekcje transgraniczne – jedyne pokazy podczas których, ekran i widownię dzieli granica dwóch państw. Swoje projekcje przy moście Przyjaźni będą miały filmy:. Kalendarz projekcji dostępny jest na stronieCieszyn również otrzyma prezent z okazji jubileuszu Kina na Granicy. Właśnie trwają prace nad muralem, którego oficjalna premiera nastąpi 28 kwietnia o godzinie 12:00.mówi Jolanta Dygoś, dyrektorka festiwaluMajówkę w Cieszynie spędzi rekordowa liczba gwiazd zaproszonych na 20. urodziny przeglądu. Swój udział zapowiedzieli m.in. bohaterowie tegorocznych retrospektyw: Danuta Stenka Ivan Trojan , ale lista gości jest znacznie dłuższa i liczy blisko 100 nazwisk, takich jak: Agnieszka Holland Gabriela Muskała czy Małgorzata Zajączkowska Z okazji 20. Przeglądu Filmowego "Kino na Granicy" nie zabraknie spotkań i filmowych debat z udziałem gości. Festiwalowi towarzyszyć będą także szczególne, jubileuszowe wydarzenia, jak wydanie książki Josefa Škvorecký'ego "Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny".O roli kobiet reżyserek w filmie, fluktuacji pokoleniowej, przemianach mentalnych, i o tym, że kobieta-artystka to siła, wartość i wyjątkowość, mówić będą natomiast bohaterki spotkania "Reżyserzyce".W Cieszynie odbędzie się również spotkanie literackie z Łukaszem Maciejewskim - dyrektorem programowym Kina na Granicy i autorem książki "Aktorki. Odkrycia" oraz jej bohaterkami Małgorzatą Zajączkowską Marzeną Trybałą rozmawiać będzie Magdalena Miśka Jackowska.W przerwach między projekcjami i debatami będzie można m.in. obejrzeć 40 obrazów namalowanych na potrzeby nominowanego do Oscara filmu, który również zostanie pokazany w ramach przeglądu.W Klubie Festiwalowym każdego wieczoru odbywać się będą koncerty, a po nich after party. W Cieszynie zagrają: Tymon Tymański & MU, Pogodno, Noisy Pots, Skyline oraz Bad Karma Boy.20. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie od 27 kwietnia do 3 maja. Więcej na