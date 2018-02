Kino Visa: Spotkanie z twórcami "Ataku paniki" w Szczytnie

3 2 1



Objazdowe Kino Visa to premierowe produkcje oraz spotkania z ich twórcami. Cykl filmowych spotkań z gwiazdami otworzyli w tym roku Aleksandra Pisula - aktorka i współscenarzystkaoraz reżyser i współtwórca scenariusza tego filmu – Paweł Maślona . Czarną komedię, w której bohaterowie w tragikomiczny sposób próbują radzić sobie z codziennością, zobaczyło już prawie 150 tysięcy widzów.Spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie pokazało, że droga filmowa może zacząć się w małej miejscowości, od pasji, którą później konsekwentnie się rozwija. Paweł Maślona wspominał:Startowałem w Klubie Filmowym Groteska, który istniał przy Domu Kultury w moim rodzinnym Kędzierzynie - Koźlu. Tam robiłem swoje pierwsze licealne filmy. Miałem specjalny zeszyt z napisem: reżyser. Wklejałem do niego zdjęcia z gazet, pisałem recenzje filmów, felietony o kinie. To był mój prywatny magazyn filmowy.Wówczas nie mógł jeszcze przypuszczać, że za swój fabularny debiut otrzyma nominację do Paszportów Polityki - nagrody, która docenia najciekawszych artystów w Polsce. Nie przewidział też, że jego nazwisko znajdzie się na okładce książki, która przedstawia sylwetki wybitnych polskich reżyserów. Mowa o tytule Od Munka do Maślony - znanej krytyczki filmowej Barbary Hollender.Dom kultury był istotnym miejscem również dla Aleksandry Pisuli . Absolwentka PWST w Krakowie, znana widzom m.in. z serialuopowiadała:Wychowywałam się w grupie teatralnej od 11 roku życia, jeździłam w różne miejsca np. z mikołajkowymi występami. Nie zdziwiłabym się, gdybym już tu kiedyś była, np. jako Królowa Śniegu – śmiała się aktorka. Ta sala wydaje mi się znajoma. Paweł Maślona mimo młodego wieku (w lutym skończy 35 lat) zaskakuje reżyserką dojrzałością. Łączy śmiech z głębszą refleksją. Jak mówi - kręci filmy po to, aby ci, którzy je oglądają, poczuli się mniej samotni.Widzowie w Szczytnie oprócz projekcji filmu zobaczyli fotosy z planu ilustrujące kolejne etapy jego powstawania. Na ekranie pojawił się m.in. Nicolas Bro – znany duński aktor, który sprawił, że obsada debiutu Maślony stała się międzynarodowa. Wobok niego oglądamy m.in.: Dorotę Segdę Mieliśmy dużo szczęścia z obsadą, nikt nam nie odmówił - powiedział Paweł Maślona - Okazało się, że czasami to, co wydaje się mało realne, staje się prostsze niż przypuszczaliśmy. Tak się dzieje, kiedy ludzie czują dobrą energię i mają przekonanie, że uczestniczą w czymś, co jest dla kogoś ważne.W rozmowie pojawił się wątek codzienności aktora i reżysera. Ich ataków paniki. Ola szczerze opowiadała:Wszyscy aktorzy są pełni strachu, że nie będzie następnej roli. To jest czekanie, aż ktoś cię zaprosi, aż ktoś cię pokocha. Wieczne chodzenie na castingi, gdzie się nie podobasz. Słyszysz, że powinnaś być blondynką, mieć niebieskie oczy, lepiej wyglądać. Na początku ta droga jest nieznośna, ale kiedy wchodzisz już w projekt, z którym się utożsamiasz i możesz eksplorować ten świat, aktorstwo staje się jednym z najpiękniejszych zawodów.Goście Objazdowego Kina Visa żegnając się z widzami, podzielili się swoimi filmowymi marzeniami. Poproszeni o puszczenie wodzy fantazji powiedzieli:Chciałabym zagrać z Leonardo DiCaprio , marzę też o pojawieniu się na planie u Paula Thomasa Andersona , uwielbiam tego reżysera – mówiła Ola. U niego mogłabym zagrać nawet drzewo – żartowała aktorka.- Chciałbym - i to byłoby dla mnie bardzo wzruszające - zrobić jakiś film z Januszem Gajosem – zdradził Paweł Maślona . Chętnie wróciłbym też do współpracy z Łukaszem Simlatem . (Panowie pracowali razem przy filmie Magma).W lutym reżyser zabiera się do pisania adaptacji książki Lubiewo Michała Witkowskiego. Będzie też pracował nad nowym serialem dla HBO. Aleksandra Pisula w marcu pojawi się w drugim sezonie. Pracuje też nad Teatrem Telewizji w reżyserii Tomasza Jurkiewicza.