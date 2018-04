Kino familijne - produkcje, które najlepiej ogląda się razem

Niebezpieczna planeta, potężny robot, doktor skrywający mroczne sekrety. Ta wyprawa mogła udać się lepiej. Mimo, że wycieczka Robinsonów nie poszła zgodnie z planem, to jedno jest pewne - Robinsonowie zawsze trzymają się razem! I tak jak miło ogląda się razem, tak my proponujemy co warto zobaczyć na Netflix wspólnie z familią zaraz poto współczesna wersja serialu science fiction z lat 60-tych. Jego akcja toczy się w odległej o 30 lat przyszłości, kiedy kolonizacja kosmosu stała się już rzeczywistością. Robinsonowie to jedna z rodzin wybranych do rozpoczęcia życia w lepszym świecie. Kolonizatorzy zostali nagle zepchnięci z kursu do swojego nowego domu i zmuszeni do stworzenia sojuszu i wspólnej walki o przetrwanie w obcej i niebezpiecznej rzeczywistości, lata świetlne od prawdziwego celu swojej podróży. Oprócz Robinsonów, w tej samej sytuacji znaleźli się dwaj mężczyźni, których połączył ze sobą los i talent do oszustwa. Niepokojąco charyzmatyczny Dr Smith ( Parker Posey ) to mistrz manipulacji, którego intencje trudno odczytać. A szelmowski i niezamierzenie czarujący Don West ( Ignacio Serricchio ) to wysoce wykwalifikowany pracownik budowy, który nie miał zamiaru dołączać do kolonii, nie mówiąc już o awaryjnym lądowaniu na nieznanej planecie. Na Netflix już 13 kwietnia!Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialurozgrywa się w 1983 r. w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.— serial na podstawie bestsellerowego cyklu książek napisanych przez Daniela Handlera (pod pseudonimem Lemony Snicket), z laureatem nagród Emmy i Tony, Neilem Patrickiem Harrisem w jednej z głównych ról — opowiada tragiczną historię sierot Baudelaire (Wioletki, Klausa i Słoneczka), których nikczemny opiekun, Hrabia Olaf, nie cofnie się przed niczym, by przejąć należny im spadek. Rodzeństwo musi przechytrzyć Olafa, skrywającego się pod różnymi przebraniami, i pokrzyżować jego niecne plany, by odkryć wskazówki, które pomogą im wyjaśnić tajemnicę śmierci rodziców.Ponad 40 lat po tym, jak stał się jednym z najbardziej ukochanych psów w historii kina, Benji powraca, by inspirować nowe pokolenie. Napisany i wyreżyserowany przez Brandona Campa ), filmłączy akcję, dramat, humor i słodycz w serdeczną opowieść dla całej rodziny.opowiada historię bezdomnego, niechcianego kundla, który zaprzyjaźnia się z dwójką dzieciaków – a potem robi wszystko, aby je chronić.Marvel ma wielu oddanych fanów w Polsce. Filmy akcji na podstawie jego komiksów oglądają całe rodziny. Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor to elita. Jeśli ci goście nie zdołają ocalić świata, to kto go uratuje?to hit kasowy z 2012 r., w którym jedną z głównych ról odgrywa Robert Downey Jr. Filmy animowane Disneya to jedne z tych produkcji, które kojarzą się z beztroskim dzieciństwem. W tej kolorowej opowieści córka polinezyjnego wodza udaje się w pełną niebezpieczeństw podróż wraz z chełpliwym półbogiem, aby naprawić jego błąd i ocalić swój lud. Nawet przestrogi jej zatroskanego ojca nie powstrzymają tej odważnej dziewczynki od udania się na głębokie wody.