Kino na Granicy – wywiad z Karoliną Kazułą

Lada moment rusza wyjątkowe wydarzenie kulturalne - Kino na Granicy. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i renomowanych imprez filmowych o długiej tradycji. Po raz 19. zjednoczy wielbicieli kina niszowego i ambitnego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie – wyjątkowym miejscu styku dwóch kultur. Wszyscy miłośnicy kina koniecznie powinni tam zawitać.Kino na Granicy to spotkania – twórców z widzami i miłośników kina zza sąsiedniej granicy, bo właśnie o takie symboliczne przekraczanie granic nam chodzi. Tę imprezę wyróżnia oryginalny i autorski program oraz klimat – zupełnie niewymuszony i bez czerwonych dywanów. Ta atmosfera przyciąga co roku nowych fanów, ale dla wielu, którzy odwiedzają nas co roku, jest już miejscem kultowym.W tym roku będzie to kino mocne, stylowe i jak na Kino na Granicy przystało będziemy... przekraczać granice. W cyklu "Emigranci, imigranci" chcemy pokazać, że filmowo temat nie jest wcale nowy. Pokażemy życie Polaków, Czechów i Słowaków na obczyźnie, ale także spojrzenie z perspektywy osób przyjeżdżających do naszych krajów. Prześledzimy również losy niepokornych bohaterów filmowych w cyklu "Buntownicy i chuligani", a po zeszłorocznym cyklu poświęconemu łódzkiej filmówce, pokażemy kultowe dzieła FAMU. Nie zabraknie też lżejszych tematów, takich jak w "Fashionerzy i fashionistki", bo w końcu wątek modowy w kinie to często przełomowe i kultowe kreacje.W tym roku pokażemy wyjątkowo dużo nowych polskich fabuł i dokumentów. Krótko mówiąc - będzie co oglądać.W zeszłym roku odwiedziło nas ok. 1,5 tysiąca widzów. Mamy nadzieję, że uda nam się pobić ten wynik. Natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że do Cieszyna przyjedzie rekordowa liczba twórców. Tylko z Polski swój udział zapowiedziało ponad 70 gości, którzy spotkają się z widzami Kina na Granicy przy okazji pokazów swoich filmów.Będziemy mieli samych wyjątkowych gości. To prawdziwe gwiazdy, takie jak Agnieszka Holland Allan Starski czy Milan Lasica . Jeśli chodzi o program to szykujemy jeszcze kilka niespodzianek, ale na razie nie zdradzamy. Wszystko stanie się jasne, gdy opublikujemy szczegółowy program... już lada moment.Przygotowania do Kina na Granicy trwają w zasadzie przez cały rok. Kiedy dla widzów kończy się jedna edycja, dla nas już zaczyna się praca nad kolejną. W tym roku przedsprzedaż wystartowała już w styczniu. Wysłaliśmy wtedy pierwsze SMS-y, newslettery i zaczęliśmy bardziej intensywną komunikację na stronie i Facebooku Kina na Granicy. Ale żeby rozpocząć komunikację z widzami, już w grudniu sporo rzeczy musieliśmy mieć potwierdzone.To doskonałe narzędzie komunikacji. W czasach, gdy niemal nie rozstajemy się z naszymi smarfonami, SMS pozwala praktycznie natychmiast dotrzeć z informacją do fanów. Kolejny rok korzystamy z SMS-ów zarówno przed, jak i trakcie trwania Kina na Granicy. Informujemy w ten sposób o promocjach, przedsprzedaży, ważnych terminach. Dzięki nim w szybki i bezpośredni sposób docieramy z najważniejszymi informacjami do osób zainteresowanych naszym wydarzeniem.Kino na Granicy odwiedzają przede wszystkim młodzi ludzie. Dzięki SMS-om, możemy błyskawicznie i przystępny sposób przekazać im najważniejsze informacje dotyczące przeglądu. To narzędzie fajnie ponadto współgra z Facebookiem i innymi mediami, ale przede wszystkim umożliwia bezpośrednie dotarcie do naszych fanów.