Kinoteka zaprasza na Sylwestrową Noc Przedpremier

Warszawska Kinoteka po raz kolejny zaprasza na. Najważniejsza noc w roku z 4 przedpremierowymi seansami, które będą hitami nadchodzącego 2018 roku! Uczestnicy Sylwestrowej Nocy Przedpremier będą mieli okazję zobaczyć je jako pierwsi! Sylwestrową Noc Przedpremier w Kinotece umili zabawa taneczna z DJ-em!Filmowa propozycja zapowiada się wybornie. Widzowie Kinoteki będą mogli zobaczyć znakomicie przyjętą podczas festiwalu w Wenecji satyrę science-fiction Alexanra Payne'a z trzynastocentymetrowym (!!) Mattem Damonem . Jak walczyć z przeludnieniem, głodem, chorobami na świecie, katastrofą środowiska naturalnego? Jest jedno całkiem racjonalne wyjście. Pomniejszenie!Kolejną propozycją jest zmysłowy film Luki Guadagnino . Film jest pochwałą celebrowania drobnych, codziennych przyjemności i intelektualnych dyskusji. Po tym filmie można śmiało obwołać Guadagnino specjalistą w tworzeniu filmów przesiąkniętych zmysłowością.Trzecim filmem prezentowanym w Kinotece będzie, reżyserski debiut Aarona Sorkina , króla scenarzystów współczesnego kina amerykańskiego (m.in.) z jak zawsze rewelacyjną Jessicą Chastain jest prawdziwą historią kobiety, która tak jak Wilk z Wall Street wdrapała się na szczyt, ale nie spodziewała się jak twarda musi być dziewczyna, by przetrwać w męskim świecie.I wreszcie Owen Wilson i młody gwiazdor znakomitegow porywającej opowieści o tym, że niełatwo być innym. Cudowny chłopak opowiada historię 10-letniego Auggiego, który w wyniku pewnych zaburzeń genetycznych ma zdeformowaną twarz. Po latach nauki w domu, rodzice decydują się wysłać syna do normalnej szkoły, gdzie będzie mógł przebywać z innymi uczniami. Na początku chłopcu trudno się odnaleźć w nowym środowisku, jednak z czasem poznaje przyjaciół, którzy wywracają jego życie do góry nogami.SKRÓCONY PLAN WIECZORU:Więcej informacjiBilety do kupienia w kasach Kinoteki i na stronie internetowej.