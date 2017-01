Kinowa wersja "Half-Life" nie wypadła z planów

Amerykańska widownia wciąż nie przekonała się do ekranizacji gier, czego najlepszym dowodem są słabsze od oczekiwań wyniki. To jednak nie zniechęca producentów do podejmowania kolejnych prób. Pewni swego są chociażby szefowie Valve.Gabe Newell odpowiadał ostatnio na pytania fanów. Został zapytany m.in. o to, czyw dalszym ciągu są planowane jako kinowe widowiska. Newell odpowiedział zdecydowanym "tak".O planach powstania kinowych wersji obu tytułów piszemy na stronach Filmwebu od czterech lat. Jednak wciąż nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji. I Newell nic w tym zakresie nie zmienił. Rok temu J.J. Abrams , który ma być producentem obu filmów, twierdził, że projekty mają scenarzystą. Kim są jednak te osoby i w jakim kierunku pójdą fabuły obrazów, tego do dziś nie wiemy.Pierwszyopowiada historię młodego naukowca Gordona Freemana, pracownika tajnej bazy wojskowej Black Mesa, która w wyniku wypadku zostaje opanowana przez monstra z innego wymiaru. W dwójce ten sam bohater staje w obliczu inwazji obcej rasy na Ziemię, a głównym polem bitwy staje się mroczne City 17.to z kolei hybryda gry FPS i logicznej, w której za pomocą maszyny tworzącej portale próbujemy wydostać się z tajnego laboratorium.