Kinowe "Call of Duty" w rękach reżysera sequela "Sicario"

Wielkimi krokami zbliża się kinowe widowisko. Activision Blizzard Studios właśnie ogłosiło, kto film wyreżyseruje. Wybór padł na włoskiego weterana męskiego kina, Stefano Sollimę , reżysera serialui filmóworazActivision Blizzard Studios liczy, żestanie się podobnym fenomenem co MCU (Marvel Cinematic Universe). Punktem wyjścia ma być kinowe widowisko, które następnie obudowane zostanie sequelami i spin-offami szykowanymi zarówno do kin, jak i do telewizji.Szczegóły fabuły obrazu nie są na razie znane. Kiedy ogłaszano powstanie Activision Blizzard Studios, mówiono o tym, że film nie będzie po prostu przenosił wątków znanych z gier. Producentom chodzi raczej o odtworzenie klimatu, który uczynił z cyklu hit na całym świecie.Fenomenrozpoczął się wraz z premierą pierwszej gry w 2003 roku. W oryginale gracz obejmuje kontrolę nad trzema żołnierzami walczącymi przeciw III Rzeszy: amerykańskim szeregowcem Joeyem Martinem, brytyjskim sierżantem Jackiem Evansem i rosyjskim szeregowcem Aleksiejem Woroninem. Biorą oni udział w działaniach na linii frontu, a także rajdach na tyłach wroga. Od tamtej pory seria przeszła sporo modyfikacji i stała się przy okazji sprzedażowym superhitem.