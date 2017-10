Kinowi "Bad Boys 3" w odstawce. Za to szykuje się serial

Lospozostaje nieznany po tym, jak w sierpniu Sony usunęło go z planów na najbliższe lata. Jednak fani filmowego cyklu już wkrótce mogą zyskać serial.Projekt nie ma jeszcze tytułu. Na razie nie wiadomo też, kto go wyemituje. Jak jednak twierdzi Deadline, zainteresowanie nim w Hollywood jest bardzo duże. Serial pomyślany jest jako spin-off. Jego bohaterką będzie Sydney Burnett (grana w filmie przez Gabrielle Union ), agentka wydziału do spraw zwalczania narkotyków. Jest ona siostrą Marcusa Burnetta ( Martin Lawrence ) i romansowała z Mikiem Lowrey'em ( Will Smith ).Scenariusz przygotowali Brandon Margolis ). W roli głównej wystąpi oczywiście Union