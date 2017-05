Kinowy "Resident Evil" zostanie wskrzeszony

Tytułnie jest proroczy. Studio Constantin Film nie zamierza rezygnować z cyklu, który stał się gorącym towarem w Chinach. Stąd też w Cannes oficjalnie ogłoszono, że cykl doczeka się rebootu.Szczegóły nowegonie zostały na razie ujawnione. Nie wiemy więc, kiedy film trafi do kin ani jakie są fabularne podstawy. Nie jest również jasne, czy w produkcję będzie zaangażowany Paul W.S. Anderson . Przypomnijmy, że producent wszystkich części dotychczasowego cyklu obecnie pracuje nad, czyli adaptacją innej gry Capcomu.rozpoczęło swój kinowy byt w 2002 roku. Fabuła inspirowana jest grami japońskiego Capcomu, które pojawiają się na rynku regularnie od 1996 roku (najnowsza odsłona cyklu miała swoją premierę w styczniu tego roku). W sumie powstało sześć filmów, które były różnie przyjmowane przez widzów, a ostatnie części w Stanach Zjednoczonych sprzedawały się słabo. Jednak piąta i szósta część trafiły na rynek chiński, gdzie zyskały wielką popularność. Szczególnie udany okazał się, który w samych Chinach zarobił 160 milionów dolarów.Łącznie cyklprzyniósł kinowe wpływy przekraczające 1,2 mld dolarów. Czyni to z niego najbardziej kasową filmową serię opartą na grach wideo. Jest to również największy sukces finansowych niezależnych horrorów europejskich.Producentem nowegobędzie Martin Moszkowicz , szef Constantin Film.