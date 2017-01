Kinowy "The Flash" z nową fabułą

3 2 1



Jak wiadomo, jednym z licznych projektów Warner Bros. w ramach kinowego uniwersum DC Comics jest. Gwiazdą obrazu ma być Ezra Miller , a samą postać będziemy mieli okazję zobaczyć już w tym roku w widowiskubyło jednak cicho od listopada, kiedy to z projektem pożegnał się Rick Famuyiwa . Reżyser rozstał się z projektem z powodu niemożliwych do pogodzenia różnic artystycznych. Teraz okazuje się, że studio całkowicie zrezygnował z dotychczasowej koncepcji widowiska. Scenariusz Setha Grahame'a-Smitha z poprawkami Famuyiwy trafił właśnie do kosza.Teraz studio ogłosiło, żeotrzyma nową fabułę. Jej autorem będzie nowy specjalista od widowisk - Joby Harold . To on przygotował scenariusze do filmu Warnera. Ma też na swoim koncie tekst widowiska, które powstaje dla Lionsgate'u.Oczywiście w chwili obecnej nie znane są jakiekolwiek szczegóły. Wiemy jednak, że oprócz Millera na ekranie powinni pojawić się: Kiersey Clemons jako Iris West i Billy Crudup jako ojciec Barry'ego.Pierwotnie Warner Bros. planowało, że zdjęcia dorozpoczną się w marcu, a film wejdzie do kin rok później. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by udało się dotrzymać te terminy.