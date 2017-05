Kinowy "The Flash". Kto zasiądzie na stołku reżysera?

Warner Bros. nie spieszy się z wyborem reżysera widowiska. Jeśli jednak wierzyć najświeższym doniesieniom, proces powoli zbliża się do końca. W rywalizacji ponoć liczy się już tylko kilka osób. Nazwiska dwójki z nich już poznaliśmy.Portal The Wrap podaje, że faworytem do otrzymania angażu jest Robert Zemeckis ). Z kolei Variety podaje, że spore szanse ma Matthew Vaughn ).Może się jednak okazać, że żaden z nich za kamerąnie stanie. Warner wybrał sobie bowiem reżyserów, którzy mają już w planach inne widowiska. Zemeckis latem rozpocznie prace nad niezatytułowany filmem ze Steve'em Carellem w roli głównej. Obraz powstanie na bazie dokumentu, który opowiadał historię Marka Hogancampa. Został on brutalnie pobity przez pięciu wyrostków i przez 9 dni pozostawał w śpiączce. Kiedy się obudził, okazało się, że utracił pamięć - nie wiedział nic o sobie, o przyjaciołach, o rodzinie.Z kolei Vaughn chce dokończyć trylogię. Variety uważa, że jego zainteresowaniejest formą nacisku na 20th Century Fox, by studio dało mu wolną rękę, jeśli chodzi o realizacjęPrzypomnijmy, żejuż trzykrotnie stracił reżyserów. Pierwotnie ofertę realizacji filmu otrzymali Phil Lord Christopher Miller . Ci jednak zdecydowali, że wolą nakręcić. Ich miejsce zajął Seth Grahame-Smith , ale i on po kilku miesiącach rozstał się z projektem. Kolejnym reżyserem komiksowego widowiska został Rick Famuyiwa , ale pod koniec października ubiegłego roku porzucił projekt twierdząc, że kością niezgody były różnice artystyczne.Od tamtej pory film pozostaje zawieszony w próżni. Wiadomo już, żenie trafi do kin w przyszłym roku, lecz najwcześniej dopiero w 2020 r. Wiemy też, że widowisko jest w trakcie zmiany scenariusza. Nowy tekst przygotowuje Joby Harold , czyli współautor drogiej klapy Warner Bros.