Klasyka polskiej animacji w kinach studyjnych

Zapraszamy najmłodszych i ich bliskich na wspólną wyprawę do Krainy Baśni. Najstarsi widzowie będą mogli odkryć je na nowo, a najmłodsi po raz pierwszy spotkają się z Gapiszonem, Smokiem Barnabą innymi bohaterami. Bajkowy Dzień Dziecka odbędzie się w dniach 31 maja - 4 czerwca 2018 w kilkudziesięciu kinach zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Znajdź swoje kino www.kinastudyjne.pl Historie pełne marzeń, śmiechu, przygód i przyjaźni misternie odrestaurowane zaskakują jakością obrazu i dźwięku. Pozwolą na prawdziwą przygodę we wspaniałym bajkowym świecie. Bajki, które będzie można zobaczyć w ramach Bajkowego Dnia Dziecka to zrekonstrowana cyfrowo klasyka polskiej animacji ze zbiorów Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego FINA.Zapraszamy do obejrzenia spotu i wspólnej baśniowej przygody.