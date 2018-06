Kobe Bryant dostał Oscara, ale nie dostanie się do Akademii

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



W przyszłym tygodniu Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosi, kto w tym roku został zaproszony do dołączenia do jej grona. Wiemy już jednak, że przynajmniej jeden ze zdobywców Oscara na tegorocznej gali zaproszenia nie otrzyma. To koszykarz Kobe Bryant Bryant jest producentem i scenarzystą filmu, który zdobył nagrodę Akademii dla najlepszej animacji krótkometrażowej. Komisja działu Akademii zrzeszającego twórców filmów krótkometrażowych oraz animacji rekomendowała dołączenie do jej grona koszykarza. Jednak komisja odpowiedzialna za rewizję list z kandydatami na członków Akademii wykreśliła jego nazwisko. Oficjalnym powodem jest to, że Bryant nie ma na koncie wystarczająco dużo dzieł filmowych, by jego zaproszenie do grona Akademii było uzasadnione.Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy zdobywca Oscara nie został zaproszony właśnie przez brak odpowiedniej liczby dzieł na koncie. Podobny los spotkał Marca Sondheimera (statuetkę otrzymał za krótkometrażową animację).Są jednak tacy, którzy sądzą, że brak na liście Bryanta to efekt #metoo. 15 lat temu koszykarz został oskarżony o napaść na tle seksualnym. Sprawa karna nie doszła do skutku, ponieważ ofiara nie zgodziła się zeznawać. Później jednak odbył się proces cywilny, który zakończył się ugodą i publicznym oświadczeniem Bryanta z przeprosinami.