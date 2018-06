Kogo gra James Marsden w filmie Tarantino?

Getty Images © Matt Winkelmeyer

Czyżby Quentin Tarantino zamierzał obsadzić wwszystkich mniej lub bardziej znanych hollywoodzkich aktorów? Angaż w filmie dostał właśnie James Marsden , ostatnimi czasy grający w serialu. Do obsady dołączyła też dziecięca aktorka Julia Butters ).Akcja obrazu ma się rozgrywać w 1969 roku w Los Angeles. Główni bohaterowie to Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) i Cliff Booth ( Brad Pitt ). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate ( Margot Robbie ).Dziennikarz magazynu "Variety" Justin Kroll zdradził, że przedstawiciele studia na wszelki wypadek zabronili mu informować, kogo gra Marsden . To intrygujące: dotychczas zdradzano, w kogo wcielą kolejni dołączający do obsady aktorzy. Jak myślicie, co stoi za tą zagadką?W obsadzie znaleźli się również m.in. Al Pacino Zdjęcia ruszają latem. Premierę zaplanowano na 9 sierpnia 2019 roku.