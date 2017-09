Kogo nie zagra Jessica Chastain w "X-Men: Dark Phoenix"?

Od momentu ogłoszenia, że Jessica Chastain pojawi się, w sieci nie ustawały spekulacje na temat tego, kogo zagra. Najwyraźniej największą popularność zyskała plotka, że wcieli się w Lilandrę, ponieważ aktorka odniosła się do niej w poście opublikowanym na Instagramie. Chastain stwierdziła wprost, że nie wcieli się w rolę władczyni Shi'ar i żony Charlesa Xaviera. Co prawda, nie jest jasne, czy powinniśmy jej wierzyć. Wkrótce po publikacji posta bowiem aktorka go skasowała.Jeśli jednak prawdą jest, że nie gra Lilandry, otwiera to pole spekulacji na temat tego, kogo gra w rzeczywistości. Niektórzy twierdzą że będzie tytułowym bytem, który opanuje Jean Grey. Inni wolą wierzyć, że zagra starszą wersję Jean. Są też tacy, którzy sądzą, że wcieli się w postać Emmy Frost i będzie zapalnikiem przemiany Jean w Dark Phoenix.Widowisko, które reżyseruje Simon Kinberg , trafi do kin w listopadzie 2018 roku.