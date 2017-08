Kogo zagra Schwarzenegger w "Terminatorze 6"?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, żepojawi się w kinach szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. W jednym z ostatnich wywiadów Arnold Schwarzenegger ujawnił, że pojawi się na planie widowiska już w marcu przyszłego roku.Obecnie trwają prace nad scenariuszem, więc szczegóły fabuły nie są znane. Obraz wyprodukuje James Cameron , który rozmawiał ostatnio z przedstawicielami portalu The Arnold Fans i zasugerował, w jakim kierunku może pójść historia.Został mianowicie zapytany oto, czy kiedykolwiek rozważał możliwość zagrania przez Arnolda Schwarzeneggera człowieka, na bazie którego DNA powstał model T-800. Cameron odpowiedział, że rzeczywiście zastanawiał się nad tym problemem i pokazaniem genezy terminatora. Czy był to człowiek mający olbrzymie znaczenie dla Skynetu? Czy może istnieje wiele różnych modeli terminatorów i ten o wyglądzie Arnolda był po prostu pod ręką, kiedy organizowano misję podróży w przeszłość? Na te pytania może odpowiedzieć film lub nawet całą nowa trylogia. Nie można więc wykluczyć, że w nowym filmie Schwarzenegger zagra człowieka.Internet wydaje się coraz pewniejszy, że Tim Miller nie tylko będzie pomagał w przygotowaniudo produkcji, ale też będzie jego reżyserem.Całość powstaje dla Skydance, które wyprodukowało