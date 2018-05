Kolejna książka George'a R.R. Martina zostanie zekranizowana

3 2 1



Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów prozy George'a R.R. Martina . Dobra jest taka, że jedna z jego powieści zostanie zekranizowana jako widowisko kinowe. Zła – że Martin będzie jednym z producentów, co może jeszcze bardziej opóźnić prace nad kolejnymi częściami cyklu "Pieśń Lodu i Ognia".Książka, która zainteresowała Warner Bros., to jego powieść dla dzieci z początku lat 80. pod tytułem. Studio planuje przerobić ją na film animowany, który zrealizuje Warner Animation Group. Projekt nie ma na razie reżysera.W Polsce książka została wydana jako. Jest to opowieść o świecie, w którym wrogie królestwa walczą ze sobą o dominację przy użyciu armii składających się z ziejących ogniem smoków. Główną bohaterką jest Adara, która zaprzyjaźnia się z rzadkim lodowym smokiem. Kiedy jej ojczyzna zostanie zaatakowana, razem ze swoim smoczym przyjacielem będzie walczyć o wolność dla siebie i swoich rodaków.