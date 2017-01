Kolejna znajoma z "Creeda" w obsadzie "Black Panther"

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że do obsady widowiskadołączył Sterling K. Brown , a już sam zainteresowany niechcący zdradził nazwisko kolejnej aktorki, którą zobaczymy w filmie.Biorąc pod uwagę, że reżyserem nadchodzącego filmu Marvela jest Ryan Coogler , nie powinno dziwić, że osoba, o której mowa, to Phylicia Rashad Coogler pracował już z nią przecież przy okazji, zdradził Brown . To niezwykle utalentowana osoba o wielkiej duszy, doskonały aktor do odegrania w pełni postaci T'Challi. Czułem się onieśmielony, mogąc pracować z nim i z laureatami Oscara, z Michaelem B. Jordanem po jego wspaniałej roli w, z Danai Gurirą Forestem Whitakerem ….Udział Phylicii Rashad w filmie nie został oficjalnie potwierdzony, wygląda więc na to, że Brown przedwcześnie ujawnił sekret Marvela. Rodzi się zatem pytanie: kogo zagra aktorka?Premierę filmu zapowiedziano na luty 2018.