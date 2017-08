Kolejne części "Avengers" bez Nicka Fury'ego?

3 2 1



Wygląda na to, że na powrót Samuela L. Jacksona do ekranowego uniwersum Marvela będziemy musieli poczekać aż do 2019 roku i premieryW rozmowie z Yahoo Movies UK odtwórca roli Nicka Fury'ego zdradził, że nie zobaczymy go w żadnej z najbliższych produkcji studia.- stwierdził Jackson -Były szef T.A.R.C.Z.Y. jest obecny w marvelowskim uniwersum od samego początku. Pułkownik pojawił się po raz pierwszy w scenie po napisach wWięcej czasu ekranowego otrzymał worazJacksona będziemy mogli oglądać już od najbliższego piątku w komedii sensacyjnej