Kolejne nazwiska w obsadzie "Inherit the Viper"

), Valorie Curry ), Chandler Riggs ) i Dash Mihok ) w thrillerzeAkcja filmu rozgrywa się w Zachodniej Wirginii. Rodzeństwo Kip, Josie i Boots zajmują się handlem nielegalnymi lekami. To, co zaczyna się z konieczności i biedy, kończy się oczywiście tragedią - okazuje się, że z tej roboty nie tak łatwo zrezygnować, jeśli chce się zachować życie.Reżyseruje Szwajcar Anthony Jerjen , to jego debiut reżyserski na podstawie scenariusza Andrew Crabtree'a. Josh Hartnett Margarita Levieva zagrają główne role.