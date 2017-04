Kolejne odcinki "Z archiwum X" jeszcze w tym roku

Telewizja FOX ogłosiła, że latem ruszają zdjęcia do nowego 10-odcinkowego sezonuZostanie on wyemitowany na przełomie 2017 i 2018 roku.W rolach głównych powrócą David Duchovny Gillian Anderson . Realizację kolejny raz będzie nadzorować Chris Carter Tytułowe archiwum to specjalna komórka FBI, zajmująca się sprawami dziwnymi i trudnymi do wyjaśnienia w racjonalny sposób. Jej pracownikami są miłośnik zjawisk paranormalnych Fox Mulder oraz racjonalna, sceptycznie nastawiona do teorii partnera Dana Scully.Serial trafił na antenę we wrześniu 1993 roku. Wkrótce stał się międzynarodowym fenomenem popkulturowym oraz gigantycznym przebojem. W trakcie dziewięciu sezonów "Z archiwum X" zdobyło 16 nagród Emmy i 5 Złotych Globów. W 1998 i 2008 do kin trafiły dwa filmy o Scully i Mulderze. Na początku 2016 roku "Archiwum" powróciło na mały ekran w specjalnym 6-odcinkowym sezonie.