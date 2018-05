Kolejne osoby ofiarami remake'u "The Grudge - Klątwy"

3 2 1



Trwa proces kompletowania obsady filmu. Do Andrei Riseborough Lin Shaye dołączyli: Jacki Weaver Obraz będzie remakiem, która z kolei powstała na bazie japońskiej. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wersja amerykańska z 2004 roku był historią domu przy zwykłej ulicy w Tokio nie wyróżnia się niczym specjalnym spośród innych. Jednak to tylko pozory. Dom jest opętany. Związana jest z nim klątwa, która zabija każdego, kto wejdzie do domu. Jej ofiary umierają i wtedy rodzi się nowa klątwa. Jak wirus przechodzi na kolejne osoby, które pojawiają się w domu. Tak tworzy się niekończący łańcuch przerażenia...wyreżyseruje według własnego scenariusza Nicolas Pesce ). Zdjęcia rozpoczną się w maju.