Kolejni aktorzy w nowym filmie Clinta Eastwooda

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że tuż przed rozpoczęciem zdjęć do Clint Eastwood wyrzucił trójkę gwiazd i na ich miejsce zatrudnił naturszczyków. Na drugim planie chce mieć jednak profesjonalnych aktorów i właśnie zaangażował Tony'ego Hale'a ) i Thomasa Lennona ).to historia trzech amerykańskich żołnierzy, Anthony'ego Sadlera, Aleka Skarlatosa i Spencera Stone'a, którzy w sierpniu 2015 roku zapobiegli zamachowi terrorystycznemu w pociągu jadącym z Brukseli do Paryża. Eastwood postanowił, że Sadler, Skarlatos i Stone zagrają samych siebie. Lennon raczej nie spotkają bohaterskich żołnierzy na planie. Zagrają bowiem w scenach rozgrywających się w dzieciństwie głównej trójki. Hale zagra nauczyciela WF-u, a Lennon będzie dyrektorem szkoły, w której uczyli się bohaterowie.