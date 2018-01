Kolejny "RoboCop" w drodze na ekran

Scenarzysta oryginalnego Edward Neumeier ujawnił, że pracuje nad nowym filmem z serii.W rozmowie z Zeitgeist Entertainment Magazine autor powiedział:Oryginalnytrafił do kin w 1987 roku. Połączenie science fiction, krwawego kina akcji oraz satyry społecznej spodobało się zarówno widzom jak i krytykom. Film zarobił 53 miliony dolarów przy budżecie rzędu 13 milionów. Fabuła prezentuje się następująco: podczas akcji policyjnej ginie jeden z funkcjonariuszy. W tajnym laboratorium lekarze przywracają go do życia i łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg z metalowym pancerzem. Tak powstaje glina-robot, postrach przestępców w Detroit, który zrobi wszystko, żeby dopaść swoich morderców.doczekał się dwóch sequeli, które trafiły do kin w 1990 i 1993 roku. W 2014 na ekranach zadebiutował remake serii. Niestety, żaden z kolejnych filmów nie zbliżył się do poziomu oryginału.