Kolejny prequel "Batmana" od twórców "Gotham"

To nie żart! Choć tym właśnie pomysł, by zekranizować przygody kamerdynera Bruce'a Wayne'a, był w zwiastunie animacji. Alfred Pennyworth naprawdę powróci na ekran tym razem w roli głównej. Nie będzie to jednak widowisko kinowe a serial telewizyjny.Projekt nosi tytułi właśnie otrzymał od stacji Epix zlecenie na pierwszy sezon, który liczyć będzie 10 odcinków. Za serialem stoją osoby odpowiedzialne za: prowadzący Bruno Heller i producent/reżyser Danny Cannon . Dla panów dobrze się składa, bo- jak wiadomo - po pięciu sezonach dobiegnie końca., podobnie jak, będzie prequelem. Jego akcja osadzona zostanie w Londynie w latach 60. Alfred Pennyworth kończy właśnie służbę w Special Air Service i zakłada własną firmę ochroniarską. Tak poznaje Thomasa Wayne'a, ojca Bruce'a.Zdjęcia do serialu rozpoczną się w ciągu kilku miesięcy. Premiera planowana jest na przyszły rok.