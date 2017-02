Kolejny remake "Halloween" od twórców "Boskiego chilloutu"

3 2 1



Znany do tej pory głównie z komedii David Gordon Green ) stanie za kamerą kolejnego remake'u. Napisze również scenariusz do spółki ze swoim dobrym znajomym, komikiem Dannym McBride'em ).Premierę filmu zaplanowano na 19 października 2018 roku, 40 lat od wejścia do kin legendarnego oryginału. Produkcją filmu zajmie się studio Blumhouse, znane m.in. ze, seriiorazJednym z producentów horroru będzie twórca pierwszegoFilm z 1978 roku przedstawił światu Michaela Myersa - seryjnego mordercę w masce, który wkrótce stał się legendą popkultury. Obraz okazał się kasowym przebojem i doczekał się serii kontynuacji realizowanych w latach 1981-2002. W 2006 roku na ekrany trafił pierwszy remakewyreżyserowany przez Roba Zombiego . Trzy lata później powstała jego kontynuacja.Szczegóły nowego filmu trzymane są na razie w tajemnicy. McBride zapewnia jednak, że choć za realizację biorą się spece od komedii, nikomu nie będzie do śmiechu.