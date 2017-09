Kolor skóry przestał być problemem nowego "Hellboya"

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



) dołączył do obsady widowiska. Przejął rolę, którą pierwotnie zaoferowano Edowi Skreinowi Fani komiksowego oryginału mogą więc odetchnąć z ulgą. Kim zagra bowiem Benjamina Daimio, który miał azjatyckie korzenie, czego o Skreinie nie można było powiedzieć. To wywołało falę oburzenia w sieci. Skrein nie przyjął więc roli. I tak Kim mógł znaleźć się w obsadzie.Daimio to członek Biura Badań Paranormalnych i Obrony, który na skutek stresu, gniewu lub bólu potrafi zamieniać się w dziką bestię. Rolę Hellboya obsadzono już jakiś czas temu. Zagra go David Harbour Fabuła filmu inspirowana będzie komiksem "The Wild Hunt" (w Polsce znanym jako "Dziki gon"). Kiedy na Wyspach Brytyjskich zaczynają się budzić starożytne olbrzymy, Hellboy staje na czele gromady łowców potworów i tak rozpoczyna się wielkie polowanie – tytułowy dziki gon. Plan zagłady całej ludzkości jest dziełem Królowej Krwi i Hellboy wie, że aby ją pokonać, musi poznać całą prawdę o swoim mrocznym dziedzictwie.