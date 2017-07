Kompozytor "Powrotu do przyszłości" pisze dla Spielberga

Getty Images © Theo Wargo



) napisze muzykę do nowego widowiska Stevena Spielberga pt.Wielu z Was zastanawia się pewnie, dlaczego nad partyturą nie pracuje etatowy kompozytor reżysera, John Williams ? Śpieszymy z odpowiedzią: Spielberg kręci aktualnie jeszcze jeden film - oparty na faktach- którego postprodukcja będzie odbywała się w tym samym czasie co Williams nie zdążyłby stworzyć ścieżek dźwiękowych do obu obrazów. Ostatecznie 4-krotny laureat Oscara wybrał więc muzykę doScenariuszpowstał w oparciu o bestsellerową powieść Ernesta Cline'a. Rozgrywa się ona w wirtualnym świecie znanym jako OASIS. To miejsce, w którym ludzie przebywają chętniej niż w rzeczywistości. Twórca OASIS, ekscentryczny geniusz i multimiliarder Halliday, zakodował w swoim wynalazku zagadki stanowiące kod do kolosalnej fortuny i absolutnej władzy. Niespodziewanie niejaki Wade Watts ( Tye Sheridan ) rozwiązuje pierwszą z nich. Do gry przyłączają się potężni wirtualni gracze, gotowi na wszystko, by przeszkodzić młodemu bohaterowi. Żeby przeżyć, Wade musi wygrać.W filmie wystąpią również Olivia Cook Ben Mendelsohn . Premierę zaplanowano na 30 marca 2018 roku.